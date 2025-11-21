Британские солдаты тренируются в компьютерных играх, пишет Telegraph

Копинджер-Симс заявил, что опыт украинского конфликта показал ценность игровых технологий в подготовке операторов дронов, а также в повышении возможностей киберспециалистов. Как пишет издание, в британском министерстве обороны заявляют, что игры-симуляторы позволяют повысить точность операторов беспилотников, а также время реакции.

Министерство обороны Великобритании в пятницу объявило, что запустит новый турнир по киберспорту, в котором британские военные будут соперничать с представителями армий 40 стран. На этом турнире военные будут соревноваться, в частности, в Call of Duty, а также в симуляторе управления дронами VelociDrone, где воспроизводятся сценарии, часто встречающиеся на поле боя в украинском конфликте, когда операторы применяют малые аппараты для ударов по живой силе и технике.