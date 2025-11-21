https://ria.ru/20251121/britaniya-2056716752.html
Британские солдаты тренируются в компьютерных играх, пишет Telegraph
Британские солдаты тренируются в компьютерных играх, пишет Telegraph - РИА Новости, 21.11.2025
Британские солдаты тренируются в компьютерных играх, пишет Telegraph
Британские солдаты тренируют полезные в боевых условиях навыки в компьютерных играх, сообщает газета Telegraph со ссылкой на заместителя командующего... РИА Новости, 21.11.2025
Telegraph: британские солдаты тренируют боевые навыки в компьютерных играх
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Британские солдаты тренируют полезные в боевых условиях навыки в компьютерных играх, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на заместителя командующего командованием киберопераций и специальных операций британских вооруженных сил Тома Копинджера-Симса.
"Британские солдаты используют компьютерные игры, такие как Call of Duty, для повышения "боеготовности", - пишет издание.
Копинджер-Симс заявил, что опыт украинского конфликта показал ценность игровых технологий в подготовке операторов дронов, а также в повышении возможностей киберспециалистов. Как пишет издание, в британском министерстве обороны заявляют, что игры-симуляторы позволяют повысить точность операторов беспилотников, а также время реакции.
Министерство обороны Великобритании в пятницу объявило, что запустит новый турнир по киберспорту, в котором британские военные будут соперничать с представителями армий 40 стран. На этом турнире военные будут соревноваться, в частности, в Call of Duty, а также в симуляторе управления дронами VelociDrone, где воспроизводятся сценарии, часто встречающиеся на поле боя в украинском конфликте, когда операторы применяют малые аппараты для ударов по живой силе и технике.