Суд в Болгарии рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла" - РИА Новости, 21.11.2025
18:18 21.11.2025
Суд в Болгарии рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"
Конституционный суд Болгарии возбудил дело для рассмотрения жалоб, поданных депутатами парламента, на поправки в закон о спецуправляющем "Лукойла"
в мире
болгария
сша
дубай
лукойл
2025
РИА Новости
Новости
в мире, болгария, сша, дубай, лукойл
В мире, Болгария, США, Дубай, ЛУКОЙЛ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Болгарии возбудил дело для рассмотрения жалоб, поданных депутатами парламента, на поправки в закон о спецуправляющем "Лукойла", передает агентство БТА.
Ранее парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций в отношении "Лукойла". После этого спецуправляющим активами "Лукойла" в стране был назначен глава болгарской налоговой службы Румен Спецов.
"Конституционный суд рассмотрит поправки, связанные со спецуправляющим "Лукойла"... Конституционный суд заявил в пятницу, что возбудил дело по заявлению 51 депутата Народного собрания", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что жалобы, поданные парламентариями, оспаривают конституционность поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, "поскольку они нарушают Конституцию и основополагающее право на неприкосновенность частной собственности".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. Затем американский минфин разрешил до 13 декабря операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США разрешило операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля.
За границей "Лукойлу" принадлежат торговое подразделение Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ), два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он оператор проекта разработки крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна - 2" - с долей 75%.
В миреБолгарияСШАДубайЛУКОЙЛ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
