Суд в Болгарии рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"

"Конституционный суд рассмотрит поправки, связанные со спецуправляющим "Лукойла"... Конституционный суд заявил в пятницу, что возбудил дело по заявлению 51 депутата Народного собрания", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что жалобы, поданные парламентариями, оспаривают конституционность поправок к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, "поскольку они нарушают Конституцию и основополагающее право на неприкосновенность частной собственности".