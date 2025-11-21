Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Если биткоину не удастся отыграть часть снижения и к началу новой недели и оказаться выше отметки в 87 тысяч долларов, его может ожидать период длительной стагнации, а главные причины его нынешней распродажи макроэкономические публикации, тарифные и геоэкономические войны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В пятницу стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance приближалась к психологически важной отметке - 80 тысяч долларов, на минимуме его стоимость составляла 80 600 долларов. К 20.09 мск пятницы стоимость биткойна опускалась на 3,35%, до 84 697 доллара.
"По последним данным на уровне 80600 долларов появился спрос на подешевевший актив, что привело к восстановлению котировок до 84000 долларов, однако преждевременно рассматривать это движение как начало устойчивого разворота тренда", - комментирует владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
"Критическим уровнем для краткосрочной перспективы была отметка 87 тысяч. Закрепление цены ниже данного уровня до начала торгов в понедельник будет свидетельствовать о наступлении продолжительной фазы стагнации, которую можно охарактеризовать как дыхание криптозимы", - рассказал эксперт.
Пока рынок цифровых валют остается зависимым от макроэкономических публикаций, тарифных и геоэкономических войн, а доллар — главным бенефициаром текущей неопределенности, комментирует аналитик Neomarkets KZ Олег Калманович.
Истоки давления на биткоин следует искать в событиях 10 октября, когда администрация президента США Дональда Трампа анонсировала введение 100% торговых пошлин против Китая с 1 ноября, данное заявление спровоцировало первую волну масштабных распродаж на криптовалютном рынке, рассказал Гиря.
"Последующее развитие событий было отмечено серией ястребиных заявлений со стороны представителей Федеральной резервной системы США. Большинство членов ФРС высказались в пользу сохранения процентной ставки на текущем уровне, что привело к снижению вероятности ее понижения до 30%. Для криптовалютного рынка, чувствительного к изменениям монетарной политики США, это стало существенным фактором давления на фондовый и криптовалютный рынки", - пояснил эксперт.
"С технической точки зрения по биткойну сейчас выделяются два ключевых уровня. Первый — район 80 тысяч долларов, важная психологическая отметка, которая одновременно совпадает с математически рассчитанным уровнем. По сути, это "водораздел" между доминированием покупателей и продавцов. Если в ближайшие дни цена не удержится выше него, рынок может быстро сместиться к следующей сильной исторической поддержке в районе 68 тысяч долларов", - рассказал Калманович.
"Для стабилизации ситуации и восстановления доверия участников рынка необходимо возвращение цены к уровню 93 тысяч долларов к открытию торгов в понедельник. С точки зрения технического анализа, такая глубина коррекции достаточна для формирования отскока. Участники рынка демонстрируют выжидательную позицию", - заключил Гиря.