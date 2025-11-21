Рейтинг@Mail.ru
Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты - РИА Новости, 21.11.2025
20:26 21.11.2025
Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты
Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты
Если биткоину не удастся отыграть часть снижения и к началу новой недели и оказаться выше отметки в 87 тысяч долларов, его может ожидать период длительной... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:26:00+03:00
2025-11-21T20:26:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
федеральная резервная система сша
экономика, сша, китай, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты

Биткоин может оказаться в долгой фазе стагнации, считают Калманович и Гиря

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Если биткоину не удастся отыграть часть снижения и к началу новой недели и оказаться выше отметки в 87 тысяч долларов, его может ожидать период длительной стагнации, а главные причины его нынешней распродажи макроэкономические публикации, тарифные и геоэкономические войны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В пятницу стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance приближалась к психологически важной отметке - 80 тысяч долларов, на минимуме его стоимость составляла 80 600 долларов. К 20.09 мск пятницы стоимость биткойна опускалась на 3,35%, до 84 697 доллара.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Стоимость биткоина упала ниже 90 тысяч долларов впервые с апреля
18 ноября, 06:46
"По последним данным на уровне 80600 долларов появился спрос на подешевевший актив, что привело к восстановлению котировок до 84000 долларов, однако преждевременно рассматривать это движение как начало устойчивого разворота тренда", - комментирует владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
"Критическим уровнем для краткосрочной перспективы была отметка 87 тысяч. Закрепление цены ниже данного уровня до начала торгов в понедельник будет свидетельствовать о наступлении продолжительной фазы стагнации, которую можно охарактеризовать как дыхание криптозимы", - рассказал эксперт.
Пока рынок цифровых валют остается зависимым от макроэкономических публикаций, тарифных и геоэкономических войн, а доллар — главным бенефициаром текущей неопределенности, комментирует аналитик Neomarkets KZ Олег Калманович.
Истоки давления на биткоин следует искать в событиях 10 октября, когда администрация президента США Дональда Трампа анонсировала введение 100% торговых пошлин против Китая с 1 ноября, данное заявление спровоцировало первую волну масштабных распродаж на криптовалютном рынке, рассказал Гиря.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Сечин оценил энергопотребление биткоина в мире
21 июня, 11:09
"Последующее развитие событий было отмечено серией ястребиных заявлений со стороны представителей Федеральной резервной системы США. Большинство членов ФРС высказались в пользу сохранения процентной ставки на текущем уровне, что привело к снижению вероятности ее понижения до 30%. Для криптовалютного рынка, чувствительного к изменениям монетарной политики США, это стало существенным фактором давления на фондовый и криптовалютный рынки", - пояснил эксперт.
"С технической точки зрения по биткойну сейчас выделяются два ключевых уровня. Первый — район 80 тысяч долларов, важная психологическая отметка, которая одновременно совпадает с математически рассчитанным уровнем. По сути, это "водораздел" между доминированием покупателей и продавцов. Если в ближайшие дни цена не удержится выше него, рынок может быстро сместиться к следующей сильной исторической поддержке в районе 68 тысяч долларов", - рассказал Калманович.
"Для стабилизации ситуации и восстановления доверия участников рынка необходимо возвращение цены к уровню 93 тысяч долларов к открытию торгов в понедельник. С точки зрения технического анализа, такая глубина коррекции достаточна для формирования отскока. Участники рынка демонстрируют выжидательную позицию", - заключил Гиря.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ОП призвали скорее принять законы о регулировании оборота криптовалют
11 ноября, 02:20
 
