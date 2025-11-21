Рейтинг@Mail.ru
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 21.11.2025 (обновлено: 16:32 21.11.2025)
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ
Берлин намерен оказать противодействие американскому плану по разрешению конфликта на Украине, пишет Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.11.2025
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ

Bild: Германия намерена противостоять плану Трампа по Украине

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Берлин намерен оказать противодействие американскому плану по разрешению конфликта на Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.
«
"Ведомство канцлера ФРГ с большой озабоченностью следит за инициативой администрации Трампа и уже работает над дипломатическими контрмерами", — говорится в публикации.
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
По информации издания, немецкие власти планируют мобилизовать своих европейских партнеров, а также попытаются оказать влияние на Вашингтон. Неприятие плана связано с тем, что американцы не согласовали его с союзниками в Европе.
В Германии также признают, что позиции Украины сейчас ослаблены как в военном, так и в политическом отношении. При этом Берлин считает, что согласие Киева на план США было бы "равносильно его капитуляции перед Россией", заключает Bild.

Как сообщало издание Politico, Евросоюз активно работает над недопущением заключения соглашения в пользу Москвы. Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, писала, что европейские лидеры готовят собственное контрпредложение и пытаются убедить Киев поддержать его.

Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
