В Берлине подтвердили участие Мерца в телефонном разговоре по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
14:59 21.11.2025
В Берлине подтвердили участие Мерца в телефонном разговоре по Украине
В Берлине подтвердили участие Мерца в телефонном разговоре по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
В Берлине подтвердили участие Мерца в телефонном разговоре по Украине
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус косвенно подтвердил участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца в телефонном разговоре с европейскими... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
украина
россия
сша
фридрих мерц
торстен фрай
артем дмитрук
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, фридрих мерц, торстен фрай, артем дмитрук, нато, вооруженные силы украины, bild
В мире, Украина, Россия, США, Фридрих Мерц, Торстен Фрай, Артем Дмитрук, НАТО, Вооруженные силы Украины, Bild
В Берлине подтвердили участие Мерца в телефонном разговоре по Украине

Корнелиус косвенно подтвердил участие Мерца в разговоре с лидерами ЕС по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус косвенно подтвердил участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца в телефонном разговоре с европейскими лидерами по вопросу мирного плана США по Украине.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Мерц отменил плановое мероприятие с посещением школы в Берлине, чтобы присоединиться в пятницу к телефонному разговору с другими европейскими лидерами для обсуждения американского плана по мирному урегулированию на Украине.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
20 ноября, 10:34
"Сегодня утром из-за внутренних переговоров и запланированных телефонных разговоров по поводу ситуации на Украине федеральный канцлер освободил федерального министра от обязанностей, чтобы тот мог выполнять его обязанности", - сообщил Корнелиус на брифинге для журналистов.
По его словам, дальнейшие подробности могут быть представлены позднее.
"Это всегда происходит только по согласованию с собеседниками. И как только я смогу вам что-то сообщить, я это сделаю", - заключил Корнелиус.
Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что новый план США по мирному урегулированию на Украине вызывает беспокойство в немецкой канцелярии. По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется для него "неприемлемым результатом".
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль ранее заявил, что в Европе знали о подготовке США мирного плана по Украине и участвуют в этом процессе. Вместе с тем немецкий министр отказался раскрыть какие-либо подробности обсуждения плана с американской стороной, отметив лишь, что оно носит конструктивный характер.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 14:57
Ранее газета Bild сообщила, что власти Германии намерены оказать противодействие американскому плану по разрешению конфликта на Украине и готовят дипломатические контрмеры.
Издание Politico в свою очередь сообщило, что Евросоюз активно работает над недопущением заключения соглашения в пользу России.
Газета Wall Street Journal утверждает со ссылкой на информированные источники, что европейские лидеры, недовольные планом США, готовят собственное контрпредложение. Как пишет газета, европейцы пытаются убедить Украину поддержать свой пан, который, по их мнению, разработан с учетом более выгодных для Киева условий.
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сообщения о мирном плане США по Украине вызвали критику в ведомстве Мерца
20 ноября, 14:30
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Несмотря на план США, ЕК не отказывается от идей по российским активам
Вчера, 14:38
 
