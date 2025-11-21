СК возбудит дело после инцидента с мигрантами-таксистами в Москве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о хулиганстве из-за агрессивного поведения мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского автовокзала в Москве, сообщили в СК РФ.

Утоняется, что в социальных медиа сообщалось об агрессивном поведении мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского автовокзала, причем один из них якобы напал на женщину и распылил перцовый баллончик.