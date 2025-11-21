Рейтинг@Mail.ru
21.11.2025
СК возбудит дело после инцидента с мигрантами-таксистами в Москве
СК возбудит дело после инцидента с мигрантами-таксистами в Москве
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о хулиганстве из-за агрессивного поведения мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского...
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о хулиганстве из-за агрессивного поведения мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского автовокзала в Москве, сообщили в СК РФ.
Утоняется, что в социальных медиа сообщалось об агрессивном поведении мигрантов-таксистов в районе Новоясеневского автовокзала, причем один из них якобы напал на женщину и распылил перцовый баллончик.
Столичные следователи организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
