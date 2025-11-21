Рейтинг@Mail.ru
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку - РИА Новости, 21.11.2025
08:58 21.11.2025 (обновлено: 10:25 21.11.2025)
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку
Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам лишения свободы исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по делу о... РИА Новости, 21.11.2025
2025
1920
1920
true
Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии получил 13 лет за взятку

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева осудили на 13 лет за взятку

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам лишения свободы исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в размере 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Марзаева признать виновным... назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 561 миллион рублей с лишением почётных званий и государственных наград Республики Башкортостан", - сказала судья.
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Суд продлил арест и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву до 6 декабря
1 ноября, 15:25
Также суд конфисковал имущество Марзаева: жилые и нежилые здания, земельные участки, расположенные в Башкирии, Осетии, Ставрапольском крае, несколько дорогостоящих наручных часов, мобильные телефоны, автомобили, компьютеры.
Ранее гособвинение просило суд приговорить Марзаева к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 560 миллионов рублей. Также государственный обвинитель предлагал лишить Марзаева почетных званий.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог. Свою вину чиновник не признает.
По уголовному делу также проходили экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае 2024 года. СК РФ сообщал, что чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. В марте стало известно, что Клебанов скончался в больнице в Москве.
Начальник Управления ФСИН по Республике Башкортостан задержан по обвинению в превышении должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
9 апреля, 16:34
 
ПроисшествияУфаРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
