Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области столкнулись автобус и грузовик - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/avtobus-2056519228.html
В Тверской области столкнулись автобус и грузовик
В Тверской области столкнулись автобус и грузовик - РИА Новости, 21.11.2025
В Тверской области столкнулись автобус и грузовик
ГУМЧС по Тверской области сообщило о столкновении на трассе М-10 в Калининском округе автобуса и грузовика, травмы, по данным региональной Госавтоинспекции,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T10:15:00+03:00
2025-11-21T10:15:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/55/1528985597_0:421:2730:1957_1920x0_80_0_0_2a297341f1092ac571366d7ef1fb6844.jpg
https://ria.ru/20251121/jakutija-2056501620.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/55/1528985597_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f50c6ab19766581ee79288273c0d9c99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тверской области столкнулись автобус и грузовик

На трассе М-10 в Тверской области столкнулись автобус и грузовик

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. ГУМЧС по Тверской области сообщило о столкновении на трассе М-10 в Калининском округе автобуса и грузовика, травмы, по данным региональной Госавтоинспекции, получил один человек.
"21 ноября 2025 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Калининском МО, 165 км ФАД М-10… По прибытии первого подразделения на место ДТП установлено, что произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Отмечается, что движение не затруднено.
Госавтоинспекция Тверской области в своем Telegram-канале сообщила о столкновении двух транспортных средств, не уточнив, каких именно.
"В результате ДТП травмы получил один человек", - отмечает ведомство.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Якутии автобус столкнулся с иномаркой, пострадали три человека
Вчера, 08:43
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала