В Тверской области столкнулись автобус и грузовик
2025-11-21T10:15:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
Новости
РЯЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. ГУМЧС по Тверской области сообщило о столкновении на трассе М-10 в Калининском округе автобуса и грузовика, травмы, по данным региональной Госавтоинспекции, получил один человек.
"21 ноября 2025 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России
по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Калининском МО, 165 км ФАД М-10… По прибытии первого подразделения на место ДТП установлено, что произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Отмечается, что движение не затруднено.
Госавтоинспекция Тверской области в своем Telegram-канале сообщила о столкновении двух транспортных средств, не уточнив, каких именно.
"В результате ДТП травмы получил один человек", - отмечает ведомство.