Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях

ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях оставили ремонтировавшие их сотрудники, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.