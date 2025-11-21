Рейтинг@Mail.ru
Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях
07:54 21.11.2025 (обновлено: 10:35 21.11.2025)
Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях
Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях
Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях... РИА Новости, 21.11.2025
2025
Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях

СК возбудил уголовное дело из-за схода вагонов с углем в Иркутской области

ИРКУТСК, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях оставили ремонтировавшие их сотрудники, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга) на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. "Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
