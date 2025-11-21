В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опора ЛЭП была повреждена из-за атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, более 200 домов остались без электроэнергии, подача электричества уже восстановлена, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.