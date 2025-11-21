https://ria.ru/20251121/ataka-2056489765.html
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП
Опора ЛЭП была повреждена из-за атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, более 200 домов остались без электроэнергии, подача электричества уже...
Более 200 домов остались без света из-за атаки БПЛА на ЛЭП в Ростовской области