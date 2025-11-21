Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП - РИА Новости, 21.11.2025
06:01 21.11.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП - РИА Новости, 21.11.2025
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП
Опора ЛЭП была повреждена из-за атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, более 200 домов остались без электроэнергии, подача электричества уже... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
чертковский район
ростовская область
шолоховский район
юрий слюсарь
чертковский район
ростовская область
шолоховский район
происшествия, чертковский район, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь
Происшествия, Чертковский район, Ростовская область, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена опора ЛЭП

Более 200 домов остались без света из-за атаки БПЛА на ЛЭП в Ростовской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Опора ЛЭП была повреждена из-за атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, более 200 домов остались без электроэнергии, подача электричества уже восстановлена, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области... В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов... Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 квадратных метра.
Пострадавших нет.
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияЧертковский районРостовская областьШолоховский районЮрий Слюсарь
 
 
