Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года - РИА Новости, 21.11.2025
Культура
 
11:35 21.11.2025
Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года
Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не брал отпуск последние три года и в ближайшее время не сможет себе этого... РИА Новости, 21.11.2025
россия, республика алтай, новомосковск (тульская область), вциом
Культура, Россия, Республика Алтай, Новомосковск (Тульская область), ВЦИОМ
Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не брал отпуск последние три года и в ближайшее время не сможет себе этого позволить из-за большой занятости.
"Не знаю, у меня не было его (отпуска - ред.) уже года три, наверно. Есть, допустим, четыре-пять дней свободных, стараешься полежать на диване, вкусно поесть, погулять, кино посмотреть - заняться всем, чем угодно, что отвлечет от работы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда планируется отпуск.
По словам артиста, даже в свободные от работы дни он занимается решением различных текущих вопросов.
"Такого, чтобы я отключил телефон, уехал куда-нибудь на Алтай на две недели, медитировал и наслаждался природой - для меня это пока непозволительно. Наверное, надо. Когда-нибудь я к этому приду", - поделился Shaman.
На вопрос о том, как при таком бешеном графике избежать выгорания, артист ответил, что это невозможно.
"Его не нужно избегать, нужно переживать, пересыпать. Раны залижешь - и опять в бой. Это неизбежно для человека, который постоянно находится в этом колесе. Сойти с этого колеса невозможно, потому что оно с каждым годом быстрее вращается, набирает обороты. Что будет, если ты сойдешь с этого колеса? Разобьешься, поэтому в моем случае я уже все - в системе, в обороте", - добавил Shaman.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
Культура
 
 
