Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года
Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года - РИА Новости, 21.11.2025
Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не брал отпуск последние три года и в ближайшее время не сможет себе этого... РИА Новости, 21.11.2025
21.11.2025
Shaman рассказал, что не брал отпуск 3 года и пока не может себе этого позволить
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не брал отпуск последние три года и в ближайшее время не сможет себе этого позволить из-за большой занятости.
"Не знаю, у меня не было его (отпуска - ред.) уже года три, наверно. Есть, допустим, четыре-пять дней свободных, стараешься полежать на диване, вкусно поесть, погулять, кино посмотреть - заняться всем, чем угодно, что отвлечет от работы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда планируется отпуск.
По словам артиста, даже в свободные от работы дни он занимается решением различных текущих вопросов.
"Такого, чтобы я отключил телефон, уехал куда-нибудь на Алтай
на две недели, медитировал и наслаждался природой - для меня это пока непозволительно. Наверное, надо. Когда-нибудь я к этому приду", - поделился Shaman.
На вопрос о том, как при таком бешеном графике избежать выгорания, артист ответил, что это невозможно.
"Его не нужно избегать, нужно переживать, пересыпать. Раны залижешь - и опять в бой. Это неизбежно для человека, который постоянно находится в этом колесе. Сойти с этого колеса невозможно, потому что оно с каждым годом быстрее вращается, набирает обороты. Что будет, если ты сойдешь с этого колеса? Разобьешься, поэтому в моем случае я уже все - в системе, в обороте", - добавил Shaman.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области
. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России
. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ
, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.