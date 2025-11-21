Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что не брал отпуск последние три года и в ближайшее время не сможет себе этого позволить из-за большой занятости.

"Не знаю, у меня не было его (отпуска - ред.) уже года три, наверно. Есть, допустим, четыре-пять дней свободных, стараешься полежать на диване, вкусно поесть, погулять, кино посмотреть - заняться всем, чем угодно, что отвлечет от работы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда планируется отпуск.

По словам артиста, даже в свободные от работы дни он занимается решением различных текущих вопросов.

"Такого, чтобы я отключил телефон, уехал куда-нибудь на Алтай на две недели, медитировал и наслаждался природой - для меня это пока непозволительно. Наверное, надо. Когда-нибудь я к этому приду", - поделился Shaman.

На вопрос о том, как при таком бешеном графике избежать выгорания, артист ответил, что это невозможно.

"Его не нужно избегать, нужно переживать, пересыпать. Раны залижешь - и опять в бой. Это неизбежно для человека, который постоянно находится в этом колесе. Сойти с этого колеса невозможно, потому что оно с каждым годом быстрее вращается, набирает обороты. Что будет, если ты сойдешь с этого колеса? Разобьешься, поэтому в моем случае я уже все - в системе, в обороте", - добавил Shaman.