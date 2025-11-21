https://ria.ru/20251121/artist-2056530935.html
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman - РИА Новости, 21.11.2025
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman
Артист должен делать свою работу с максимальной отдачей, потому что публика это чувствует и отвечает взаимностью, считает заслуженный артист РФ Ярослав Дронов... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:05:00+03:00
2025-11-21T11:05:00+03:00
2025-11-21T11:05:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863746362_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ba301b64c7ff95491b0e229e89115a0b.jpg
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman
Shaman: артист должен работать с максимальной отдачей, публика чувствует это
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Артист должен делать свою работу с максимальной отдачей, потому что публика это чувствует и отвечает взаимностью, считает заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
"Никогда не пасую, никогда ни про кого слова плохого не говорил и не буду говорить - это мой принцип. Стараюсь, как у меня в песне поется, жить, не пятная рубаху. Кто-то скажет: "Не верю" - ну и пусть. Я просто стараюсь выполнять свою работу с максимальной отдачей, качественно, от всей души, от всего сердца писать песни - стараюсь отдавать, как можно больше. Народ это чувствует, поэтому отвечает мне взаимностью", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, в чем секрет его успеха.
Shaman занял первое место среди российских исполнителей, по данным опроса ВЦИОМ
решением народа.
"Это вопрос не ко мне, а к людям, к народу, которые "голосуют" ногами, "голосуют" рублем - платят свои кровные деньги, приходят на концерты, смотрят, слушают. Я человек скромный, не хочется себя расхваливать, говорить, что секрет в том, что я такой уникальный или прекрасный - это было бы не совсем правильно с моей стороны", - добавил артист.
В ноябре текущего года стало известно, что по данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, Shaman третий год подряд возглавляет рейтинг лучших российских исполнителей, а певица Полина Гагарина
признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд.