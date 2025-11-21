Рейтинг@Mail.ru
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:05 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/artist-2056530935.html
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman - РИА Новости, 21.11.2025
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman
Артист должен делать свою работу с максимальной отдачей, потому что публика это чувствует и отвечает взаимностью, считает заслуженный артист РФ Ярослав Дронов... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:05:00+03:00
2025-11-21T11:05:00+03:00
культура
россия
полина гагарина
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863746362_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_25ddd885ec239e9f6220849ea61cedab.jpg
https://ria.ru/20251121/dronov-2056522731.html
https://ria.ru/20251121/shaman-2056506832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863746362_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ba301b64c7ff95491b0e229e89115a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, полина гагарина, вциом
Культура, Россия, Полина Гагарина, ВЦИОМ
Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman

Shaman: артист должен работать с максимальной отдачей, публика чувствует это

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Артист должен делать свою работу с максимальной отдачей, потому что публика это чувствует и отвечает взаимностью, считает заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
"Никогда не пасую, никогда ни про кого слова плохого не говорил и не буду говорить - это мой принцип. Стараюсь, как у меня в песне поется, жить, не пятная рубаху. Кто-то скажет: "Не верю" - ну и пусть. Я просто стараюсь выполнять свою работу с максимальной отдачей, качественно, от всей души, от всего сердца писать песни - стараюсь отдавать, как можно больше. Народ это чувствует, поэтому отвечает мне взаимностью", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, в чем секрет его успеха.
Певец Shaman и Екатерина Мизулина на сольном концерте Ты моя 2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Буду дураком, если не скажу": Shaman описал брак с Мизулиной одним словом
Вчера, 10:31
Shaman занял первое место среди российских исполнителей, по данным опроса ВЦИОМ, решением народа.
"Это вопрос не ко мне, а к людям, к народу, которые "голосуют" ногами, "голосуют" рублем - платят свои кровные деньги, приходят на концерты, смотрят, слушают. Я человек скромный, не хочется себя расхваливать, говорить, что секрет в том, что я такой уникальный или прекрасный - это было бы не совсем правильно с моей стороны", - добавил артист.
В ноябре текущего года стало известно, что по данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, Shaman третий год подряд возглавляет рейтинг лучших российских исполнителей, а певица Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд.
Сохранил интригу: Shaman о песне, посвященной их с Екатериной Мизулиной свадьбе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Shaman оставил интригой, напишет ли песню о свадьбе с Мизулиной
Вчера, 09:19
 
КультураРоссияПолина ГагаринаВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала