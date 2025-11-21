Артист должен работать с максимальной отдачей, заявил Shaman

"Никогда не пасую, никогда ни про кого слова плохого не говорил и не буду говорить - это мой принцип. Стараюсь, как у меня в песне поется, жить, не пятная рубаху. Кто-то скажет: "Не верю" - ну и пусть. Я просто стараюсь выполнять свою работу с максимальной отдачей, качественно, от всей души, от всего сердца писать песни - стараюсь отдавать, как можно больше. Народ это чувствует, поэтому отвечает мне взаимностью", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, в чем секрет его успеха.