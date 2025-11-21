В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе

Накануне в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полицейский в подмосковном Сергиевом Посаде на личном авто наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся, женщина скончалась.