В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе
В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе - РИА Новости, 21.11.2025
В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе
Обвиняемый в ДТП на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде, в результате которого погибла женщина, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 21.11.2025
В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе
В Сергиевом Посаде арестовали сбившего насмерть женщину на переходе полицейского