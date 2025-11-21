Рейтинг@Mail.ru
12:17 21.11.2025
В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе
В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе
происшествия
россия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, сергиев посад, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали полицейского, задавившего женщину на переходе

В Сергиевом Посаде арестовали сбившего насмерть женщину на переходе полицейского

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в ДТП на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде, в результате которого погибла женщина, арестован, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Накануне в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полицейский в подмосковном Сергиевом Посаде на личном авто наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся, женщина скончалась.
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области мужчине, обвиняемому в совершении ДТП, в результате которого погибла местная жительница, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом фигурант пробудет до 19 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США
Происшествия Россия Сергиев Посад Московская область (Подмосковье) Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
