В Москвариуме поселился аксолотль черно-золотого окраса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Аксолотль черно-золотого окраса поселился в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"Нового обитателя можно увидеть в экспозиции Центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Черно-золотой окрас аксолотля характерен для дикой природы: так проще маскироваться во время охоты и прятаться от потенциальных врагов. В соседний аквариум переехал любимец посетителей — аксолотль розового окраса", — рассказал собеседник агентства.
Там напомнили, что аксолотль — это уникальный вид саламандр, личинка земноводного, которая может прожить в этом состоянии всю жизнь, при этом достигает половой зрелости и может размножаться. Сегодня их количество в природе активно сокращается, сохранить вид удается благодаря специальным программам.
"Этих необычных животных сложно спутать с другими земноводными благодаря жабрам. Они представляют собой длинные пушистые отростки по бокам головы, которые делают аксолотлей похожими на водных дракончиков. Свои жабры аксолотль может прижимать к голове и отряхивать. В то же время постоянная "улыбка" аксолотля — всего лишь особенность строения, эти забавные земноводные — прирожденные охотники", — добавили в пресс-службе.
Они питаются мелкими беспозвоночными, рыбами, улитками и ракообразными. При этом добычу не кусают и не пережевывают, а перетирают зубами и небом.
"Милая внешность аксолотля неизменно привлекает внимание наших посетителей. А еще эти земноводные славятся своими способностями к регенерации: могут отрастить потерянный хвост, конечности, жабры и даже внутренние органы. Это сделало аксолотлей популярными еще и среди ученых", — поделилась заместитель генерального директора, глава биологического департамента Москвариума Ирина Мейнцер.
В пресс-службе подчеркнули, что аксолотли могут вырастать довольно крупными: до 30 сантиметров в длину. Но содержать их непросто: нужно соблюдать множество специфических условий, в том числе правильное освещение и температуру воды.
