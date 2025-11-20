Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Давление, оказываемое на Владимира Зеленского на Украине, может склонить его к уступкам ради достижения мира, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника США.
"Американский чиновник сообщил Axios, что давление внутри страны может привести к тому, что Зеленский более охотно будет идти на трудные уступки ради мира", - говорится в материале.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.