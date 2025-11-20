Рейтинг@Mail.ru
Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056459292.html
Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ
Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ
Давление, оказываемое на Владимира Зеленского на Украине, может склонить его к уступкам ради достижения мира, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника США. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:39:00+03:00
2025-11-20T23:39:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
стив уиткофф
марко рубио
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251120/tramp-2056455891.html
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056458734.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, стив уиткофф, марко рубио, nbc, вооруженные силы украины, дело миндича
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Марко Рубио, NBC, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
Давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам, пишут СМИ

Axios: давление на Зеленского на Украине может склонить его к уступкам ради мира

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Давление, оказываемое на Владимира Зеленского на Украине, может склонить его к уступкам ради достижения мира, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника США.
"Американский чиновник сообщил Axios, что давление внутри страны может привести к тому, что Зеленский более охотно будет идти на трудные уступки ради мира", - говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Трамп требует от Зеленского быстро принять план урегулирования, пишут СМИ
Вчера, 23:05
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Зеленский может добиваться увольнения Арахамии, считает депутат Рады
Вчера, 23:36
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСтив УиткоффМарко РубиоNBCВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала