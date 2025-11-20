Зеленский может добиваться увольнения Арахамии, считает депутат Рады

"Давид и другие перед встречей (фракции "Слуга народа" с Зеленским - ред.) прислали вопросы к президенту от депутатов. И там по факту было прямое требование - освободить Али-Бабу. И тот решил атаковать первый, но не получилось.... Поняли, что даже 10% необходимых голосов не будет на это. Это действие плана перенесли. Так что сейчас, надежда на коллег, что дожмут вопрос, который уже давно назрел", - написал Железняк.