Зеленский может добиваться увольнения Арахамии, считает депутат Рады - РИА Новости, 20.11.2025
23:36 20.11.2025
Зеленский может добиваться увольнения Арахамии, считает депутат Рады
в мире
украина
россия
владимир зеленский
давид арахамия
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
в мире, украина, россия, владимир зеленский, давид арахамия, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Дело Миндича
Зеленский может добиваться увольнения Арахамии, считает депутат Рады

Депутат Рады: Зеленский попытается уволить главу фракции "Слуга народа" Арахамию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский может начать преследование главы его фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и добиваться дальнейшего его отстранения от должности, считает депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что широкое недовольство политикой офиса Зеленского на фоне коррупционного скандала возникло в его фракции "Слуга народа" в парламенте. В числе недовольных – глава фракции Давид Арахамия, который имеет большое влияние в парламенте.
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Партия "Слуга народа" потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции
19 ноября, 15:32
"Зеленский рассматривает сценарий подавления внутренней оппозиции. Объявить Давида Арахамию виновным в кризисе. И начать его преследование с возможным введением санкций и отстранением от руководства фракцией", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники в своем Telegram-канале сообщил, что план Ермака заставить фракцию освободить Арахамию провалился.
"Давид и другие перед встречей (фракции "Слуга народа" с Зеленским - ред.) прислали вопросы к президенту от депутатов. И там по факту было прямое требование - освободить Али-Бабу. И тот решил атаковать первый, но не получилось.... Поняли, что даже 10% необходимых голосов не будет на это. Это действие плана перенесли. Так что сейчас, надежда на коллег, что дожмут вопрос, который уже давно назрел", - написал Железняк.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В "Слуге народа" недовольны политикой офиса Зеленского, сообщили СМИ
Вчера, 15:17
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение
19 ноября, 15:58
 
