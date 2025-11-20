Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Видео со словами Владимира Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта львовского ТВ "Первый западный".
Под роликом также разместили текст, в котором говорилось о побеге окружения Зеленского за границу на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и его "кошелька" Тимура Миндича.
Телеканал до сих пор не сделал публичных заявлений о том, подвергался ли он взлому.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00