Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Видео со словами Владимира Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта львовского ТВ "Первый западный".

Ранее в четверг РИА Новости обнаружило на сайте телеканала видеозапись с признаками фейка, на которой глава киевского режима заявляет о готовности признать Крым , Донецк и Луганск российскими.

Под роликом также разместили текст, в котором говорилось о побеге окружения Зеленского за границу на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и его "кошелька" Тимура Миндича

Телеканал до сих пор не сделал публичных заявлений о том, подвергался ли он взлому.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского . Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.