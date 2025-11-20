СМИ назвали главную тему встречи Зеленского с делегацией армии США

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главной темой планирующейся в четверг встречи Владимира Зеленского с американской делегацией во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом будет давление на Киев с целью принятия им предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Ранее издание Politico сообщало, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
«
"По имеющейся информации, главной темой разговора будет как раз давление на Зеленского, чтобы он принял такую рамку договоренностей", - говорится в сообщении.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.