СМИ назвали главную тему встречи Зеленского с делегацией армии США

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главной темой планирующейся в четверг встречи Владимира Зеленского с американской делегацией во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом будет давление на Киев с целью принятия им предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.