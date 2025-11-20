Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали главную тему встречи Зеленского с делегацией армии США
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 20.11.2025 (обновлено: 15:36 20.11.2025)
СМИ назвали главную тему встречи Зеленского с делегацией армии США
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
сша
киев
украина
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), politico, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), Politico, Вооруженные силы Украины
СМИ назвали главную тему встречи Зеленского с делегацией армии США

Американские генералы хотят добиться от Зеленского принятия плана США по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главной темой планирующейся в четверг встречи Владимира Зеленского с американской делегацией во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом будет давление на Киев с целью принятия им предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине, утверждает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
Ранее издание Politico сообщало, что США отправили в Киев делегацию во главе с Дрисколлом, у них запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
«

"По имеющейся информации, главной темой разговора будет как раз давление на Зеленского, чтобы он принял такую рамку договоренностей", - говорится в сообщении.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с представителями армии США
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)PoliticoВооруженные силы Украины
 
 
