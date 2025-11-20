Рейтинг@Mail.ru
Азаров оценил шансы Зеленского остаться у власти - РИА Новости, 20.11.2025
03:15 20.11.2025
Азаров оценил шансы Зеленского остаться у власти
Азаров оценил шансы Зеленского остаться у власти
Шансы Владимира Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр... РИА Новости, 20.11.2025
Азаров оценил шансы Зеленского остаться у власти

Азаров заявил, что шансы Зеленского остаться у власти крайне малы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Шансы Владимира Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде заявили, что Зеленскому придется пойти на условия США
00:34
"Шансы (Зеленского остаться у власти - ред.) маленькие, прямо скажем. Потому что сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и (руководителем его офиса Андреем - ред.) Ермаком", - заявил Азаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Чилийский журналист сравнил Зеленского с клоуном из "Оно"
Вчера, 20:29
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
