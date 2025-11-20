Рейтинг@Mail.ru
Зеленский провел встречу с министром армии США
18:47 20.11.2025
Зеленский провел встречу с министром армии США
Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, сообщает в четверг агентство РБК-Украина.
Зеленский провел встречу с министром армии США

Зеленский провел встречу с министром армии США Дрисколлом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, сообщает в четверг агентство РБК-Украина.
Это же агентство ранее в четверг заявляло, что главной темой встречи Зеленского с американской делегацией во главе с Дрисколлом будет давление на Киев с целью принятия им предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине.
Вчера, 18:47
"Владимир Зеленский уже встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и генералами. Сейчас начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой будет участвовать секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - ред.) Рустем Умеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
