На Украине опубликовали видео, где Зеленский готов признать Крым российским

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На сайте львовского телеканала ТРК "Первый Западный" разместили видео, где Владимир Зеленский заявляет, что готов признать Крым российским, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии: Москва должна официально признать нашу победу", — сказал он.
Помимо этого, под роликом размещен текст, в котором говорится о побеге окружения главы киевского режима за границу на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и "кошелька" Зеленского Тимура Миндича.
"На самом деле, десятки мелких чиновников и посредников в последние недели тихо вывозят семьи, активы и ценности через Польшу, Румынию и Молдавию. В разведке говорят, что после коррупционного скандала в Киеве началась настоящая эвакуация тех, кто понимает, что за ними могут прийти, — особенно по делам о распиле западной помощи", — отмечается в публикации.
Сам телеканал на данный момент не делал заявлений о том, что был подвержен какому-либо взлому.
