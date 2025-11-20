На Украине опубликовали видео, где Зеленский готов признать Крым российским

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На сайте львовского телеканала ТРК "Первый Западный" разместили видео, где Владимир Зеленский заявляет, что готов признать Крым российским, обнаружил корреспондент РИА Новости.

"Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии: Москва должна официально признать нашу победу", — сказал он.

Сам телеканал на данный момент не делал заявлений о том, что был подвержен какому-либо взлому.