На Украине опубликовали видео, где Зеленский готов признать Крым российским
18:12 20.11.2025 (обновлено: 19:30 20.11.2025)
На Украине опубликовали видео, где Зеленский готов признать Крым российским
На сайте львовского телеканала ТРК "Первый Западный" разместили видео, где Владимир Зеленский заявляет, что готов признать Крым российским, обнаружил... РИА Новости, 20.11.2025
На Украине опубликовали видео, где Зеленский готов признать Крым российским

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На сайте львовского телеканала ТРК "Первый Западный" разместили видео, где Владимир Зеленский заявляет, что готов признать Крым российским, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии: Москва должна официально признать нашу победу", — сказал он.
Помимо этого, под роликом размещен текст, в котором говорится о побеге окружения главы киевского режима за границу на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена и "кошелька" Зеленского Тимура Миндича.
"На самом деле, десятки мелких чиновников и посредников в последние недели тихо вывозят семьи, активы и ценности через Польшу, Румынию и Молдавию. В разведке говорят, что после коррупционного скандала в Киеве началась настоящая эвакуация тех, кто понимает, что за ними могут прийти, — особенно по делам о распиле западной помощи", — отмечается в публикации.
Сам телеканал на данный момент не делал заявлений о том, что был подвержен какому-либо взлому.
