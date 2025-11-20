Зеленский решил не увольнять главу своего офиса Ермака, сообщили в Раде

"Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был приобщен к "Миндичгейту". Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "российским следом". Сначала медийно – вчера "помойки" офиса уже начали разгонять что-то про "план Уиткоффа" и, что спецоперация "Мидас" - это принуждение к нему. Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании", - написал Железняк в своем Telegram-канале.