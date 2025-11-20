Зеленский решил не увольнять главу своего офиса Ермака, сообщили в Раде

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский принял решение не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала, сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Зеленский может отправить в отставку Ермака 20 ноября.
"Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будет оставлять и идти в контратаку на всех, кто был приобщен к "Миндичгейту". Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "российским следом". Сначала медийно – вчера "помойки" офиса уже начали разгонять что-то про "план Уиткоффа" и, что спецоперация "Мидас" - это принуждение к нему. Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, это все будет происходить лишь для того, чтобы остановить любое распространение информации и само расследование.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
19 ноября, 14:17