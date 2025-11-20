Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне работы группировки "Запад" за сутки
12:34 20.11.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне работы группировки "Запад" за сутки
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности этой российской группировки превысили 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Кучеровка, Моначиновка, Нечволодовка, Подолы Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты "Шквал", бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня, пусковая установка зенитного ракетного комплекса, десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow и 119 беспилотников
