Мария Захарова: Нюрнберг — краеугольный камень международной системы права

Киевский режим пытается "оставаться на плаву", используя тему вступления в ЕС, но граждане Евросоюза понимают, что это разрушает как Украину, так и Западную Европу, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. В интервью агентству, приуроченному к 80-й годовщине Нюрнбергского процесса, дипломат отметила его важность с точки зрения формирования послевоенного миропорядка, а также рассказала о том, какую работу ведет Россия по борьбе с реабилитацией нацизма.

— Двадцатого ноября исполняется 80 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Каково значение Нюрнбергского трибунала для современного мира?

— Я думаю, что это краеугольный камень международной правовой системы во всех смыслах: и с точки зрения юридической, и, конечно, с точки зрения исторической, как отправной точки формирования того самого послевоенного миропорядка и фиксации самого преступления, которое привело к тектоническим сдвигам в международных отношениях, а также фиксации победы. Это фиксация именно на правовой основе того, кто на какой стороне истории был. Помимо всего прочего, документ заложил совершенно новые для того момента, но при этом нашедшие свое отражение в международном праве тезисы, концепции. Например, отменил право сильного, закрепил неприемлемость силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в любых конфликтах. Я бы сказала, что наиболее существенно принцип неотвратимости наказания за военные преступления, за агрессию, за преступления против человечности, за геноцид формулировался в международном универсальном масштабе именно в ходе Нюрнбергского трибунала.

Помимо всего прочего, считаю, что это была демонстрация того, что справедливость есть, она торжествует, она является одной из составляющих той глобальной надежды, которую человечество питает в отношении будущего. Что зло, тем более это абсолютное зло — нацизм и фашизм, милитаризм, они не будут доминантой, что есть и другие силы, силы добра, которые с опорой на право, мораль, нравственность побеждают. На мой взгляд, важнейшее значение этого трибунала было в том, что он задал импульс и создал базу для проведения трибуналов уже на территории других стран и судов над коллаборационистами, нацистами, фашистами.

— Как, по вашему мнению, необходимо противостоять проблеме реабилитации нацизма?

— Всеми доступными способами. И здесь не должно быть никаких лимитов или самоограничений. Мы эту работу ведем системно. Это и работа на международных площадках, потому что связана с международным правом. В очередной раз Генеральная Ассамблея (ООН. — Прим. ред.) проголосовала за российский проект резолюции с большим количеством соавторов о недопущении различных форм нацизма, неонацизма, расизма, ксенофобии и соответствующих практик. Это документ, который фиксирует как раз-таки итоги Нюрнберга и идет в развитие уже на новом уровне с учетом современной обстановки.

Безусловно, это работа со всеми международными организациями и организациями системы ООН, такими как ЮНЕСКО, и с другими международными организациями, как ОБСЕ и так далее. Это работа в международных форматах, таких как СНГ. Посмотрите, как сплотило нас 80-летие Победы. Это были и заявления, и совместные акции на двусторонней основе, на многосторонней основе. Это, конечно, информационная работа, которой мы уделяем огромное значение, но она, опять же, имеет четкую международно-правовую почву. Это, конечно, работа по отстаиванию правды и противодействию историческим фейкам. Это, безусловно, работа по сохранению памятников либо ответу на их варварское изничтожение. Это создание новых форм сохранения исторической памяти о тех событиях. Это издание книг и выпуск фильмов. Это работа не от юбилея к юбилею, а это работа на ежедневной, практически круглосуточной основе.

— Что лично на вас произвело впечатление в документальных хрониках трибунала?

— Вы знаете, вообще эти кадры со мной с детства. Я помню их, будучи маленькой девочкой, по телевизору. Меня поражал масштаб происходящего. Хотя я не могу сказать, что я выросла в семье правовиков — у нас не было юристов, у нас не было адвокатов, и поэтому судебная практика для меня не являлась чем-то обыденным. Но при этом я понимала, когда смотрела кадры кинохроники, что речь идет о чем-то абсолютно грандиозном и экстраординарном. Потом, уже взрослея, я поняла, что не ошиблась в своем детском восприятии. И действительно, международное сообщество, несмотря на то, что времена были послевоенные, абсолютной разрухи для многих стран и народов, продолжающегося голода, поиска близких и начала восстановления, которое начиналось просто с разгребания руин, несмотря на все это, международное сообщество сплотилось для проведения такого мероприятия. И меня поражало, что оно задокументировано полностью. Работали и камеры кинохроники, работали и фотографы. И вы знаете, буквально вчера в Москве была открыта выставка в галерее Церетели, посвященная творчеству Бориса Ефимова, карикатуриста. Он был среди тех, кто работал на Нюрнбергском трибунале как хроникер, но уже с другой точки зрения. Он делал свои наброски, заметки, которые потом стали частью его творчества. Поэтому я всех призываю посмотреть эту выставку.

— Как сообщает газета Politico, в ЕС готовят новый план по продвижению членства для Украины, который обсудят 10 декабря во Львове на неформальном саммите. Вето Венгрии на ее вступление планируется преодолеть в случае поражения партии премьера Виктора Орбана на выборах в апреле 2026 года. Как вы могли бы прокомментировать продолжающиеся попытки Брюсселя юридически закрепить Украину в своей орбите? Зачем это нужно Евросоюзу с учетом развивающегося там экономического кризиса? Говорит ли ставка Брюсселя на венгерскую оппозицию о том, что уже сейчас в ЕС прорабатывают план вмешательства в выборы в этой стране?

— Во-первых, это нужно не Европейскому союзу с точки зрения его граждан, потому что граждане уже начинают догадываться, что это будет непомерной ношей. Они сейчас спонсируют киевский режим, накачивая его средствами. Думаю, обыватели долгое время полагали, что эти средства идут на благо Украины. Сейчас все больше людей прозревает и понимает, что это разрушает Украину и что это разрушает саму Западную Европу. Помимо всего прочего, вишенкой на торте стал очередной грандиозный вскрывшийся гнойник, связанный с кровавыми коррупционными махинациями Банковой. Поэтому здесь речь не идет о том, что это нужно Европейскому союзу на уровне обывателя и бизнеса. Это нужно евробюрократии, которая, очевидно, проводит внутри стран Европейского союза не ориентированную на эти страны политику. Думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский союз и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего. Там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства. Что касается экономических показателей Украины, я думаю, что и говорить об этом бессмысленно — там все на уровне искусственного поддержания некой жизнедеятельности, и это абсолютно говорит о нежизнеспособности украинской экономики, промышленности и так далее. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм. Эксперты, помимо этого, понимают еще такую вещь, что вступление Украины в Европейский союз может просто его добить теперь уже изнутри.

Помимо всего прочего, есть же еще понимание того, что вся история вокруг обсуждения интеграции или подключения Украины к Европейскому союзу нужна нынешним украинским властям для того, чтобы "оставаться на плаву", и для того, чтобы предъявлять хоть что-то в качестве своей как бы работы на внутреннем периметре. А на самом деле все прекрасно понимают, что никакой естественной стыковки (Украины с ЕС. — Прим. ред.) или может быть (стыковки. — Прим. ред.) в каком-то ручном режиме по заявленным Европейским союзом критериям не может произойти, потому что Украина не отвечает ни одному из базовых требований. Прибавьте к этому еще бедственное положение еэсовской экономики, вы получите соответствующий результат. Но это же не первые и не последние, к сожалению, действия евробюрократии, направленные на подрыв собственного благополучия. Правда, не собственного, а благополучия собственных граждан.

— Как вы можете прокомментировать возможность преодоления венгерского вето на вступление Украины в ЕС в случае поражения партии премьера Виктора Орбана на выборах в апреле 2026 года?

— Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать.

— По заявлению ФСБ, киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Планирует ли Москва поднимать вопрос "охоты" киевского режима на религиозных деятелей на международных площадках?

— Мы этому посвятили два доклада о ситуации вокруг православной церкви, православия и вообще в целом религии на Украине. Они были опубликованы, переведены на языки, распространены на международных площадках. Эти темы являются тезисами выступлений руководства Министерства иностранных дел, наших постоянных представителей при международных организациях. Выпускаются соответствующие брошюры, онлайн-материалы распространяются. Но я хотела сказать, что это дает свои результаты. Вот, например, 26 сентября стало известно, что эксперты женевской правозащитной организации "Международная справедливость для всех" задокументировали систематические вопиющие преследования представителей УПЦ (Украинской православной церкви. — Прим. ред.) в соответствующем документе, который имеет форму жалобы, и направили ее как раз-таки в Организацию Объединенных Наций. Она (жалоба. — Прим. ред.) направлена была еще 11 февраля, а в сентябре стало об этом известно. И в этом документе приведены конкретные случаи гонений, произвола в отношении канонического православного духовенства на Украине. Помимо всего прочего, там есть описание конкретных дел против митрополитов Черкасского и Каневского Феодосия, Вышгородского и Чернобыльского Павла, Светогорского Арсения, Банческого Лангина, священника Евгения Кошельника, но также журналистов и правозащитников. В ответ семь спецдокладчиков Совета ООН по правам человека уже 14 мая направили правительству Украины официальное уведомление, подтвердив имеющееся нарушение международного права. И вот на момент 1 октября на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека было опубликовано совместное заявление как раз-таки в связи с гонениями киевского режима на Украинскую православную церковь. Опять же, приведены и конкретные факты, есть и обобщение, содержится вывод о не просто ограничении свободы вероисповедания, а просто об отсутствии необходимых условий для их реализации.

Хочу сказать, что это беспрецедентная история, потому что впервые, если так брать ретроспективно, с 2018 года, когда на Украине и была развязана война с Украинской православной церковью, а по сути, эта война была на уничтожение православия и христианства, впервые с этого момента мы видим хоть какую-то реакцию по линии ооновских институтов. Конечно, понимаем, что этого недостаточно с точки зрения реакции международного сообщества, но есть уже какие-то конкретные примеры того, что и те, кто отворачивался, понимают, видимо, что больше отворачиваться некуда.

— Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что НАТО в рамках учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. По его словам, Россия будет использовать все возможности для обеспечения национальной безопасности. Какие меры может принять Россия для сдерживания угрозы НАТО Калининградской области? Могут ли это быть мероприятия военного характера?

— В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию, там особо этих планов и не скрывают. Но им не суждено сбыться — Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества.

Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами. Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России. Этим дело не ограничивается. В ходе упомянутых вами учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами.

Недавно в дополнение к постоянным угрозам перекрыть калининградский транзит некоторые деятели уже не в Литве, но в Евросоюзе, подначивая прибалтов, говорят и о том, что Калининград можно "сровнять с землей". Сейчас Литва перекрыла границу с Белоруссией, оставив сотни фур, принадлежащих литовским перевозчикам, на территории соседней Республики Беларусь. Но обязательства по калининградскому транзиту — это не только обязательства Литвы. Это обязательства Европейского союза. Еще в 1994 году, когда было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве России с ЕС, в нем было зафиксировано положение о необходимости обеспечивать транзит по территории друг друга, учитывая, что мы — соседние страны. Затем, в 2002 году было подписано отдельное совместное заявление о транзите. Оно имело эффект прямого действия. В 2004 году, когда Прибалтику вместе с рядом других восточноевропейских стран принимали в ЕС, было подписано заявление о расширении Евросоюза и о принципах партнерства Евросоюза с Российской Федерацией. Там это все закреплено. В этих условиях увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе. В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны.

Отвечая на ваш последний вопрос о военном характере ответа на действия альянса, лучше это все же уточнить у нашего Мнистерства обороны. Уверена, что все действия Североатлантического блока там тщательно анализируются.

— Ранее газета Financial Times сообщила о якобы имевшей место попытке советника по безопасности премьера Британии установить канал связи с Российской Федерацией и "донести позицию Британии и Европы" по Украине. С вашей точки зрения, какую цель может преследовать такая публикация в британском СМИ, учитывая хорошо известное стремление Лондона срывать украинское урегулирование? Действительно ли со стороны Лондона раздавались сигналы к подобному диалогу? В каком состоянии на самом деле сейчас находятся дипломатические контакты Москвы и Лондона?

— Исчерпывающие комментарии относительно ценности упомянутого телефонного разговора между помощником президента Российской Федерации Юрием Ушаковым и советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом как для двусторонних отношений, так и для урегулирования украинского кризиса в целом были даны российским СМИ. Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни в последующем не демонстрируют. Что же касается причин, по которым данный сюжет всплыл по прошествии столь длительного периода времени, то, учитывая традиционный для британских СМИ заказной характер подобных публикаций, можем смело отнести ее в разряд подкрепляющих западную информационную кампанию, всячески пытающуюся переложить вину за отсутствие подвижек в мирном процессе вокруг Украины с себя на российскую сторону. Просто похвастаться Лондону в роли миротворца и созидателя в украинском урегулировании особо нечем. Его действия — это все больше срыв, подрыв, иные диверсии и провокации, вот и приходится обращаться к "фактам" не первой свежести. К тому же имя советника премьер-министра после нашумевшего скандала вокруг китайской шпиономании в Великобритании нуждалось в новом медийном обрамлении — отвлечь внимание хоть чем-то, попеняв России. Это ли не находка?

Вся ситуация вокруг пресловутого телефонного разговора достаточно неплохо отражает текущее состояние российско-британских отношений. Лондоном словесно раздувается мыльный пузырь благих намерений, но в основе реальных поступков устойчиво лежит враждебный антироссийский курс. В результате полностью перечеркнуты все двусторонние наработки последних десятилетий: свернуты межведомственные и гуманитарные программы, подорван товарооборот и обмен инвестициями, отсутствует рабочий контакт на высоком политическом уровне, соприкосновения на многосторонних площадках далеки от конструктивного взаимодействия. В фокусе обоюдного внимания внешнеполитических ведомств находятся, по сути, лишь вопросы функционирования дипломатических представительств двух стран на территории друг друга.