Захарова раскрыла, как Киев использует тему вступления Украины в ЕС
Захарова раскрыла, как Киев использует тему вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова раскрыла, как Киев использует тему вступления Украины в ЕС
Киевский режим использует тему интеграции страны в Евросоюз, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке, заявила
украина
киев
Захарова раскрыла, как Киев использует тему вступления Украины в ЕС
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Киевский режим использует тему интеграции страны в Евросоюз, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вся история вокруг обсуждения интеграции или подключения Украины к Европейскому Союзу нужна нынешним украинским властям для того, чтобы оставаться на плаву, для того, чтобы предъявлять хоть что-то в качестве своей как бы работы на внутреннем периметре", - сказала она.
Как отмечает Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС. При этом, по ее словам, всем прекрасно известно, что даже в ручном режиме Киев не удастся состыковать с требованиями для членства в объединении.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Ранее источник в Москве заявил РИА Новости, что подготовка ЕС к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу, и Киев, и Кишинев в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.