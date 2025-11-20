Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
08:35 20.11.2025
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:35:00+03:00
2025-11-20T08:35:00+03:00
в мире
украина
мария захарова
киев
венгрия
украина
киев
венгрия
в мире, украина, мария захарова, киев, венгрия
В мире, Украина, Мария Захарова, Киев, Венгрия
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС

Захарова: Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский Союз и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства", - сказала она.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сийярто возмутился из-за трат денег ЕС на золотые унитазы на Украине
01:12
Как отметила Захарова, вступление Украины в ЕС нужно не рядовым гражданам объединения, а самой евробюрократии, которая проводит политику, не учитывающую интересы стран-участниц.
"Прибавьте к этому еще бедственное положение европейской, ЕСовской экономики и вы получите соответствующий результат", - подчеркнула она.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС . Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В ЕС предупреждают о скором разгроме Украины, сообщила СВР
Вчера, 12:04
 
В миреУкраинаМария ЗахароваКиевВенгрия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
