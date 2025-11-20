https://ria.ru/20251120/zakharova-2056196520.html
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Захарова: Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в ЕС
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что у людей, которые понимают, как работает Европейский Союз и по каким критериям вступают страны, есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства", - сказала она.
Как отметила Захарова, вступление Украины в ЕС нужно не рядовым гражданам объединения, а самой евробюрократии, которая проводит политику, не учитывающую интересы стран-участниц.
"Прибавьте к этому еще бедственное положение европейской, ЕСовской экономики и вы получите соответствующий результат", - подчеркнула она.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС . Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
