Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2025
05:17 20.11.2025
Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова
Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова
Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова
Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель
2025-11-20T05:17:00+03:00
2025-11-20T05:17:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
мария захарова
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
европа
2025
1920
1920
true
в мире, украина, россия, европа, мария захарова, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Европа, Мария Захарова, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вступление Украины в Европейский Союз может просто его добить теперь уже изнутри", - сказала она.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, данная мысль очевидна для экспертного сообщества, при этом даже в странах ЕС начинают понимать, что членство Украины в объединении может оказаться для них "непомерной ношей".
По словам Захаровой, вступление Украины без учета интересов стран-участниц продвигает европейская бюрократия, несмотря на и без того плачевное экономическое положение объединения.
"Но это же не первое, не последнее, к сожалению, действие евробюрократии, направленное на подрыв собственного благополучия. Правда, не собственного, а благополучия собственных граждан", - подчеркивает Захарова.
Как ранее заявляли в Службе внешней разведки (СВР) России, страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, а их бюджеты пусты.
Позднее в ведомстве сообщили, что руководители Евросоюза и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах.
