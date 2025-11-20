МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вступление Украины в Европейский Союз может просто его добить теперь уже изнутри", - сказала она.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, данная мысль очевидна для экспертного сообщества, при этом даже в странах ЕС начинают понимать, что членство Украины в объединении может оказаться для них "непомерной ношей".
По словам Захаровой, вступление Украины без учета интересов стран-участниц продвигает европейская бюрократия, несмотря на и без того плачевное экономическое положение объединения.
"Но это же не первое, не последнее, к сожалению, действие евробюрократии, направленное на подрыв собственного благополучия. Правда, не собственного, а благополучия собственных граждан", - подчеркивает Захарова.
Позднее в ведомстве сообщили, что руководители Евросоюза и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах.
