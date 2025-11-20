Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз может добить его изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Но это же не первое, не последнее, к сожалению, действие евробюрократии, направленное на подрыв собственного благополучия. Правда, не собственного, а благополучия собственных граждан", - подчеркивает Захарова.