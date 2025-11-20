Захарова заявила, что с детства знакома с хроникой Нюрнбергского процесса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день 80-й годовщины начала Нюрнбергского процесса призналась, что с детства знакома с хроникой трибунала, она всегда поражалась тому, как полноценно задокументировано это масштабное событие, сплотившее международное сообщество.

"Эти кадры (документальной хроники - ред.) со мной с детства. Я помню их, будучи маленькой девочкой, по телевизору. Меня поражал масштаб происходящего... Я понимала, когда смотрела кадры кинохроники, что речь идет о чем-то абсолютно грандиозном и экстраординарном. Потом уже, взрослея, я поняла, что не ошиблась в своем детском восприятии", - рассказала Захарова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что в послевоенные годы многие страны и народы столкнулись с разрухой и голодом, восстанавливали руины и искали близких, и несмотря на это международное сообщество сплотилось для проведения такого мероприятия, как Нюрнбергский процесс.

"Меня поражало, что оно (мероприятие - ред.) задокументировано полностью. Работали и камеры кинохроники, работали и фотографы", - поделилась собеседница агентства.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.