Захарова высказалась об итогах Нюрнбергского трибунала

Она отметила, что итоги трибунала зафиксировали, кто был на какой стороне истории, причем это сделано было на правовой основе.

"Помимо всего прочего, документ (приговор трибунала - ред.) заложил совершенно новые для того момента, но при этом нашедшие свое отражение в международном праве тезисы, концепции. В частности, например, отменил право сильного, закрепил неприемлемость силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в любых конфликтах", - отметила Захаров.

Кроме того, трибунал сформулировал в международном универсальном масштабе такой существенный принцип, как неотвратимость наказания за военные преступления, за агрессию, за преступления против человечности, за геноцид, отметила она. Еще одно очень важное значение Нюрнбергского трибунала было в том, что он создал базу для проведения трибуналов на территории других стран и судов над коллаборационистами, нацистами, фашистами, добавила Захарова.