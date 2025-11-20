Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась об итогах Нюрнбергского трибунала
02:16 20.11.2025 (обновлено: 06:43 20.11.2025)
Захарова высказалась об итогах Нюрнбергского трибунала
Итоги Нюрнбергского трибунала — это краеугольный камень международной правовой системы, заявила РИА Новости в 80-й годовщину начала Нюрнбергского процесса... РИА Новости, 20.11.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Итоги Нюрнбергского трибунала — это краеугольный камень международной правовой системы, заявила РИА Новости в 80-й годовщину начала Нюрнбергского процесса официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что это краеугольный камень международной правовой системы во всех смыслах. И с точки зрения юридической. Ну и, конечно, с точки зрения исторической, как отправной точки и формирования того самого послевоенного миропорядка, и фиксации самого преступления, которое привело к тектоническим сдвигам в международных отношениях, и фиксации, конечно, победы", - заявила Захарова.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
00:05
Она отметила, что итоги трибунала зафиксировали, кто был на какой стороне истории, причем это сделано было на правовой основе.
"Помимо всего прочего, документ (приговор трибунала - ред.) заложил совершенно новые для того момента, но при этом нашедшие свое отражение в международном праве тезисы, концепции. В частности, например, отменил право сильного, закрепил неприемлемость силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в любых конфликтах", - отметила Захаров.
Кроме того, трибунал сформулировал в международном универсальном масштабе такой существенный принцип, как неотвратимость наказания за военные преступления, за агрессию, за преступления против человечности, за геноцид, отметила она. Еще одно очень важное значение Нюрнбергского трибунала было в том, что он создал базу для проведения трибуналов на территории других стран и судов над коллаборационистами, нацистами, фашистами, добавила Захарова.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны
