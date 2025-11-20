Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма

Кроме того, ведется обширная информационная работа. "Это, конечно, информационная работа, которой мы уделяем огромное значение, но она, опять же, имеет четкую международно-правовую почву. Это, конечно, работа по отстаиванию правды и противодействия фейкам историческим. Это, безусловно, работа по сохранению памятников, либо ответу на их варварское изничтожение. Это создание новых форм сохранения исторической памяти о тех событиях. Это издание книг, это, безусловно, выпуск фильмов. Это работа не от юбилея к юбилею, а это работа на ежедневной, ну, практически, честно говоря, круглосуточной основе", - добавила Захарова.