Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма - РИА Новости, 20.11.2025
01:17 20.11.2025 (обновлено: 06:43 20.11.2025)
Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма
Реабилитации нацизма нужно противостоять всеми доступными способами, Россия ведет эту работу системно и практически круглосуточно, заявила РИА Новости
в мире, россия, мария захарова, оон, юнеско, обсе
В мире, Россия, Мария Захарова, ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Реабилитации нацизма нужно противостоять всеми доступными способами, Россия ведет эту работу системно и практически круглосуточно, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса.
"Всеми доступными способами", - заявила Захарова РИА Новости, отвечая на вопрос, как нужно противостоять реабилитации нацизма.
По ее словам, здесь не должно быть никаких лимитов или самоограничений.
"Мы работу эту ведем системно. Это и работа на международных площадках, потому что связана с международным правом … Безусловно, это работа со всеми международными организациями. И организациями системы ООН, такими как ЮНЕСКО. И с другими международными организациями, как ОБСЕ. И так далее. Это работа в международных форматах, таких как СНГ", - рассказала она.
Она отметила, что недавно Генассамблея ООН проголосовала за российский проект резолюции о недопущении различных форм нацизма, неонацизма, расизма, ксенофобии и соответствующих практик.
"Это документ, который фиксирует как раз-таки итоги Нюрнберга и идет в развитие уже на новом уровне с учетом современной обстановки", - отметила Захарова.
Кроме того, ведется обширная информационная работа. "Это, конечно, информационная работа, которой мы уделяем огромное значение, но она, опять же, имеет четкую международно-правовую почву. Это, конечно, работа по отстаиванию правды и противодействия фейкам историческим. Это, безусловно, работа по сохранению памятников, либо ответу на их варварское изничтожение. Это создание новых форм сохранения исторической памяти о тех событиях. Это издание книг, это, безусловно, выпуск фильмов. Это работа не от юбилея к юбилею, а это работа на ежедневной, ну, практически, честно говоря, круглосуточной основе", - добавила Захарова.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
В миреРоссияМария ЗахароваООНЮНЕСКООБСЕ
 
 
