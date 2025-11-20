На ЗАЭС заявили о стабильной работе станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Энергоснабжение станции, необходимое для обеспечения ее безопасной эксплуатации, осуществляется за счет двух высоковольтных линий. Работа АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сказала Яшина агентству.