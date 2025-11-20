Рейтинг@Mail.ru
23:27 20.11.2025 (обновлено: 23:30 20.11.2025)
На ЗАЭС заявили о стабильной работе станции
Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения... РИА Новости, 20.11.2025
На ЗАЭС заявили о стабильной работе станции

Яшина: работа Запорожской АЭС оценивается как стабильная

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Энергоснабжение станции, необходимое для обеспечения ее безопасной эксплуатации, осуществляется за счет двух высоковольтных линий. Работа АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На ЗАЭС рассказали об энергоснабжении станции
19 ноября, 11:53
 
