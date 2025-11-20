В Чернигове прогремел повторный взрыв

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Второй взрыв за несколько минут прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в четверг этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"Еще один взрыв был слышен в Чернигове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".