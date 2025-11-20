https://ria.ru/20251120/vzryv-2056197980.html
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье - РИА Новости, 20.11.2025
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье
Взрыв в здании в поселке Липовцы в Приморье произошел в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:01:00+03:00
2025-11-20T09:01:00+03:00
2025-11-20T09:38:00+03:00
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056208249_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_218dd7015b91bc6378fce0b13408762e.jpg
https://ria.ru/20250516/bashkiriya-2017264184.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056208249_208:0:1525:988_1920x0_80_0_0_ee5fc712dcd8111efd510a01c57696fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье
В поселке Липовцы при взрыве котельного оборудования пострадал мужчина
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Взрыв в здании в поселке Липовцы в Приморье произошел в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования, сообщает прокуратура региона.
Ранее в региональном министерстве ГО ЧС сообщили РИА Новости, что взрыв произошел в котельной поселка Липовцы. Пострадал один человек, который не является работником котельной, он, с его слов, зашел туда погреться. Службой спасателей мужчина деблокирован из-под завалов и госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ.
«
"Предварительно установлено, что утром 20 ноября 2025 года произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания, находящегося в частной собственности, вследствие ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования. В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что это не котельная, а здание, которое самостоятельно отапливают.
Прокуратура проводит проверку.