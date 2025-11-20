Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье
09:01 20.11.2025 (обновлено: 09:38 20.11.2025)
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье
Взрыв в здании в поселке Липовцы в Приморье произошел в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Появились подробности взрыва в поселке в Приморье

В поселке Липовцы при взрыве котельного оборудования пострадал мужчина

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Взрыв в здании в поселке Липовцы в Приморье произошел в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования, сообщает прокуратура региона.
Ранее в региональном министерстве ГО ЧС сообщили РИА Новости, что взрыв произошел в котельной поселка Липовцы. Пострадал один человек, который не является работником котельной, он, с его слов, зашел туда погреться. Службой спасателей мужчина деблокирован из-под завалов и госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ.
"Предварительно установлено, что утром 20 ноября 2025 года произошло обрушение конструкций неэксплуатируемого здания, находящегося в частной собственности, вследствие ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования. В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что это не котельная, а здание, которое самостоятельно отапливают.
Прокуратура проводит проверку.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
