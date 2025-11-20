Появились подробности взрыва в поселке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Взрыв в здании в поселке Липовцы в Приморье произошел в результате ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования, сообщает прокуратура региона.

Ранее в региональном министерстве ГО ЧС сообщили РИА Новости, что взрыв произошел в котельной поселка Липовцы. Пострадал один человек, который не является работником котельной, он, с его слов, зашел туда погреться. Службой спасателей мужчина деблокирован из-под завалов и госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ.