В приморском поселке Липовцы прогремел взрыв в котельной
В приморском поселке Липовцы прогремел взрыв в котельной
В приморском поселке Липовцы прогремел взрыв в котельной
Взрыв произошел в котельной поселка Липовцы в Приморье, одного человека достали из-под завалов и госпитализировали, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:01:00+03:00
2025-11-20T08:01:00+03:00
2025-11-20T10:11:00+03:00
происшествия
приморский край
приморский край
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В приморском поселке Липовцы прогремел взрыв в котельной
В приморском поселке Липовцы произошел взрыв в котельной, пострадал человек