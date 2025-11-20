https://ria.ru/20251120/vsu-2056457656.html
В Сумской области ликвидировали расчет БПЛА ВСУ во главе с командиром
В Сумской области ликвидировали расчет БПЛА ВСУ во главе с командиром - РИА Новости, 20.11.2025
В Сумской области ликвидировали расчет БПЛА ВСУ во главе с командиром
Расчет БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 20.11.2025
