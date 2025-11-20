Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали расчет БПЛА ВСУ во главе с командиром - РИА Новости, 20.11.2025
23:23 20.11.2025
В Сумской области ликвидировали расчет БПЛА ВСУ во главе с командиром
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сегодня в Полтавской области прошли похороны командира расчета БПЛА танкового батальона 47-й отдельной механизированной бригады сержанта Игоря Сухоправова, который воевал с начала АТО (так называемая антитеррористическая операция) в составе националистического батальона "Донбасс", - сказал собеседник агентства.
Расчет, по его словам, был уничтожен в районе населенного пункта Храповщина Сумской области.
