https://ria.ru/20251120/vsu-2056456271.html
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 20.11.2025
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей
Самые идейные боевики воюют в расчетах БПЛА ВСУ, они препятствуют эвакуации мирного населения и сдаче в плен украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:09:00+03:00
2025-11-20T23:09:00+03:00
2025-11-20T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251120/vsu-2056449499.html
https://ria.ru/20251120/putin-2056439737.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей
Расчеты БПЛА ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей и сдаче в плен военных
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самые идейные боевики воюют в расчетах БПЛА ВСУ, они препятствуют эвакуации мирного населения и сдаче в плен украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В их составе, как правило, проходят наиболее идейные и мотивированные боевики… Весть личный состав украинских подразделений БПЛА по человеческим качествам подстать их командующему - самому настоящему садисту и извращенцу Роберту Бровди, также известному как "Мадяр", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что их беспилотники кружат возле основных трасс в приграничной зоне и часто атакуют первый попавшийся автомобиль.
"Кроме того, они препятствуют эвакуации мирного населения Украины
в сторону России", - сказал он.
Собеседник агентства также отметил, что "БПЛАшники выполняют функции заградотрядов и препятствуют сдаче в плен украинскими военнослужащими, принудительно отправленными на фронт".