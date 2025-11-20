МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самые идейные боевики воюют в расчетах БПЛА ВСУ, они препятствуют эвакуации мирного населения и сдаче в плен украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В их составе, как правило, проходят наиболее идейные и мотивированные боевики… Весть личный состав украинских подразделений БПЛА по человеческим качествам подстать их командующему - самому настоящему садисту и извращенцу Роберту Бровди, также известному как "Мадяр", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что их беспилотники кружат возле основных трасс в приграничной зоне и часто атакуют первый попавшийся автомобиль.

"Кроме того, они препятствуют эвакуации мирного населения Украины в сторону России", - сказал он.