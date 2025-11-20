Рейтинг@Mail.ru
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 20.11.2025
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 20.11.2025
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей
Самые идейные боевики воюют в расчетах БПЛА ВСУ, они препятствуют эвакуации мирного населения и сдаче в плен украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251120/vsu-2056449499.html
https://ria.ru/20251120/putin-2056439737.html
украина
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Расчеты украинских БПЛА препятствуют эвакуации мирных жителей

Расчеты БПЛА ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей и сдаче в плен военных

© AP Photo / Vadim Ghirda Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самые идейные боевики воюют в расчетах БПЛА ВСУ, они препятствуют эвакуации мирного населения и сдаче в плен украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В их составе, как правило, проходят наиболее идейные и мотивированные боевики… Весть личный состав украинских подразделений БПЛА по человеческим качествам подстать их командующему - самому настоящему садисту и извращенцу Роберту Бровди, также известному как "Мадяр", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Вчера, 22:27
Он отметил, что их беспилотники кружат возле основных трасс в приграничной зоне и часто атакуют первый попавшийся автомобиль.
"Кроме того, они препятствуют эвакуации мирного населения Украины в сторону России", - сказал он.
Собеседник агентства также отметил, что "БПЛАшники выполняют функции заградотрядов и препятствуют сдаче в плен украинскими военнослужащими, принудительно отправленными на фронт".
Путин: украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен
Вчера, 21:39
 
Специальная военная операция на Украине Украина Вооруженные силы Украины
 
 
