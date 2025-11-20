Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 20.11.2025
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Большинство желающих сдаться в плен украинских военнослужащих находятся под угрозой быть уничтоженными ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
2025
россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных

Герасимов: сдающиеся в плен бойцы ВСУ часто находятся под угрозой уничтожения

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Большинство желающих сдаться в плен украинских военнослужащих находятся под угрозой быть уничтоженными ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Большинство из них (сдающихся в плен украинских военнослужащих - ред.) находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, то есть они не могут выполнить эту задачу", - сказал Герасимов в ходе совещания в рамках посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки "Запад".
Условия для сдачи в плен украинских бойцов созданы, заявил Герасимов
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
