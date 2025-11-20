https://ria.ru/20251120/vsu-2056449499.html
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных - РИА Новости, 20.11.2025
Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен украинских военных
Большинство желающих сдаться в плен украинских военнослужащих находятся под угрозой быть уничтоженными ВСУ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
