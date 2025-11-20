Рейтинг@Mail.ru
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 20.11.2025 (обновлено: 15:29 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/vsu-2056308319.html
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2025
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:12:00+03:00
2025-11-20T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056319479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ae13365436482f891efa37eefeda27f.jpg
https://ria.ru/20251118/lvov-2055855290.html
https://ria.ru/20251112/kiev-2054610197.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ.
2025-11-20T14:12
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056319479_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_21c0b8d9b82d9874cd85a43dcbebcace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Москва
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник

РФ передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: во Львове осталось мало мест на кладбище для захоронений военных ВСУ
18 ноября, 21:58
Москва, в свою очередь, получила 30 тел бойцов.
Предыдущий обмен проводился 23 октября, тогда Россия передала тысячу тел и получила 31 взамен.
С начала года страны провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Киев сорвал последние обещания по обмену пленными, заявила Захарова
12 ноября, 21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала