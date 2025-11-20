https://ria.ru/20251120/vsu-2056308319.html
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 20.11.2025
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:12:00+03:00
2025-11-20T14:12:00+03:00
2025-11-20T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
москва
россия
украина
москва
Новости
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ.
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Москва
Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ, сообщил источник
РФ передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей