https://ria.ru/20251120/vsu-2056266289.html
ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:38:00+03:00
2025-11-20T12:38:00+03:00
2025-11-20T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_4c7b4be742b67784f6ffa8df18207dfc.jpg
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056195776.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Север"