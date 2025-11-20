Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/vsu-2056264335.html
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных и четыре боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:35:00+03:00
2025-11-20T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
северск
славянск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_577547b2153fb2f1435cd7a3c59f52b8.jpg
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056195776.html
константиновка
северск
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_95c5b2bf0a9b88aed9e68f362ae06935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, северск, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Северск, Славянск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных и четыре боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Бересток, Закотное, Звановка, Иванополье, Константиновка, Николаевка, Резниковка, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 14 автомобилей, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов, материальных средств и горючего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Вчера, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаСеверскСлавянскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала