ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных и четыре боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
