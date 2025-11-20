Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 90 дронами - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 20.11.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 90 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 округов Белгородской области более 90 беспилотниками, один человек получил легкое ранение, сообщил глава...
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 90 дронами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 округов Белгородской области более 90 беспилотниками, один человек получил легкое ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 10 боеприпасов и зафиксированы атаки 96 беспилотниками, из них 56 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, трех объектах инфраструктуры, двух коммерческих объектах и семи транспортных средствах.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 27 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты… В Краснояружском муниципальном округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Староселье выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 22 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель. Мужчина после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа подверглись атакам 11 беспилотников, 5 из которых подавлены, по Валуйскому и Шебекинскому округам произведены атаки 29 беспилотников, 26 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Алексеевским, Вейделевским, Губкинским и Прохоровским округами сбиты 5 беспилотников самолётного типа, над Волоконовским и Ровеньским округами перехвачены два БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
