20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 20.11.2025
ВСУ перебросили техперсонал аэродромов под Волчанск
ВСУ перебросили техперсонал аэродромов под Волчанск
ВСУ перебросили технический персонал аэродромов под Волчанск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.11.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ перебросили технический персонал аэродромов под Волчанск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ всеми силами и средствами пытается удержать исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС". Ранее они были замечены на сумском направлении, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
