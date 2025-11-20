ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в ходе СВО нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, уничтожены две установки HIMARS, сообщило Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97515 беспилотных летательных аппаратов, 637 зенитных ракетных комплексов, 26134 танка и другие боевые бронированные машины, 1618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31426 орудий полевой артиллерии и минометов, 47170 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.