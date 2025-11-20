Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 20.11.2025
ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ
ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ
Вооруженные силы РФ за сутки в ходе СВО нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
россия
украина
сша
россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в ходе СВО нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, уничтожены две установки HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97515 беспилотных летательных аппаратов, 637 зенитных ракетных комплексов, 26134 танка и другие боевые бронированные машины, 1618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31426 орудий полевой артиллерии и минометов, 47170 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Вчера, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
