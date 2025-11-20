https://ria.ru/20251120/vs-2056276947.html
ВС России нанесли удары по энергообъектам ВСУ
Вооруженные силы РФ за сутки в ходе СВО нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам... РИА Новости, 20.11.2025
ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки HIMARS ВСУ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в ходе СВО нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, уничтожены две установки HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США
, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины
, используемым в интересах ВСУ
, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97515 беспилотных летательных аппаратов, 637 зенитных ракетных комплексов, 26134 танка и другие боевые бронированные машины, 1618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31426 орудий полевой артиллерии и минометов, 47170 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.