ВС России уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове, четверо боевиков сдались, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новопавловка, Новый Донбасс, Октябрьское, Родинское, Розы Люксембург и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Вчера, 08:25