ВС России уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 20.11.2025 (обновлено: 12:51 20.11.2025)
ВС России уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове
ВС России уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове, четверо боевиков сдались, сообщило в четверг... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове, четверо боевиков сдались, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новопавловка, Новый Донбасс, Октябрьское, Родинское, Розы Люксембург и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
