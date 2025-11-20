https://ria.ru/20251120/vostok-2056262504.html
ВС России освободили Веселое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:30:00+03:00
2025-11-20T12:30:00+03:00
2025-11-20T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
запорожская область
россия
безопасность, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия
ВС России освободили Веселое в Запорожской области
Бойцы "Востока" освободили Веселое Запорожской области