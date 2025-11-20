Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Веселое в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 20.11.2025 (обновлено: 13:19 20.11.2025)
ВС России освободили Веселое в Запорожской области
ВС России освободили Веселое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
запорожская область
россия
2025
безопасность, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия
ВС России освободили Веселое в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Веселое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Веселое в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
