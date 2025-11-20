МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Те, кто втягивал Украину в конфликт, либо были в беспамятстве, либо ставили целью привести к трагедии весь мир, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что за подобное надо наказывать так, как наказывали 80 лет назад.

"И Нюрнбергский судебный процесс завершился, вы знаете, какими решениями. Кто-то пошел на виселицу, кто-то на пожизненные сроки. Вот такой исход. И это ожидает тех, кто сегодня бряцает оружием, тех, кто пытается похитить наши ресурсы, ну и их приспешников в Киеве", - добавил председатель Госдумы.