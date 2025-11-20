Рейтинг@Mail.ru
Те, кто втягивал Украину в конфликт, были в беспамятстве, заявил Володин
13:55 20.11.2025 (обновлено: 13:56 20.11.2025)
Те, кто втягивал Украину в конфликт, были в беспамятстве, заявил Володин
Те, кто втягивал Украину в конфликт, были в беспамятстве, заявил Володин
Те, кто втягивал Украину в конфликт, либо были в беспамятстве, либо ставили целью привести к трагедии весь мир, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, украина, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Те, кто втягивал Украину в конфликт, были в беспамятстве, заявил Володин

Володин: те, кто втягивал Украину в конфликт, были в беспамятстве

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Те, кто втягивал Украину в конфликт, либо были в беспамятстве, либо ставили целью привести к трагедии весь мир, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Ну, а что касается исходов войны. Для всех очевидно: ядерную державу, державу, обладающую самым современным вооружением, победить невозможно. И тот, кто втягивал Украину в войну, они либо были без памяти, либо ставили целью именно взять и привести к трагедии весь мир", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что за подобное надо наказывать так, как наказывали 80 лет назад.
"И Нюрнбергский судебный процесс завершился, вы знаете, какими решениями. Кто-то пошел на виселицу, кто-то на пожизненные сроки. Вот такой исход. И это ожидает тех, кто сегодня бряцает оружием, тех, кто пытается похитить наши ресурсы, ну и их приспешников в Киеве", - добавил председатель Госдумы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В мире Украина Россия Вячеслав Володин Михаил Мишустин Госдума РФ
 
 
