Те, кто втягивал Украину в конфликт, были в беспамятстве, заявил Володин
Те, кто втягивал Украину в конфликт, либо были в беспамятстве, либо ставили целью привести к трагедии весь мир, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Те, кто втягивал Украину в конфликт, либо были в беспамятстве, либо ставили целью привести к трагедии весь мир, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
в четверг приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России.
"Ну, а что касается исходов войны. Для всех очевидно: ядерную державу, державу, обладающую самым современным вооружением, победить невозможно. И тот, кто втягивал Украину
в войну, они либо были без памяти, либо ставили целью именно взять и привести к трагедии весь мир", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что за подобное надо наказывать так, как наказывали 80 лет назад.
"И Нюрнбергский судебный процесс завершился, вы знаете, какими решениями. Кто-то пошел на виселицу, кто-то на пожизненные сроки. Вот такой исход. И это ожидает тех, кто сегодня бряцает оружием, тех, кто пытается похитить наши ресурсы, ну и их приспешников в Киеве", - добавил председатель Госдумы.