Зеленского завтра не будет на Украине, заявил Володин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине , потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых договоренностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы в четверг на пленарном заседании рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.