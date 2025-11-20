https://ria.ru/20251120/volodin-2056275063.html
Зеленского завтра не будет на Украине, заявил Володин
Зеленского завтра не будет на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 20.11.2025
Зеленского завтра не будет на Украине, заявил Володин
Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине , потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:59:00+03:00
2025-11-20T12:59:00+03:00
2025-11-20T12:59:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине , потому что всё, что они делали, было направлено против украинского народа и мировых договоренностей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы в четверг на пленарном заседании рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.
"Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что всё то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.