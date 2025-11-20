https://ria.ru/20251120/volodin-2056274737.html
Володин раскрыл, что ждет тех, кто наводнил оружием Украину
Володин раскрыл, что ждет тех, кто наводнил оружием Украину - РИА Новости, 20.11.2025
Володин раскрыл, что ждет тех, кто наводнил оружием Украину
Те, кто втянул Украину в войну, наводнил ее оружием, поддержал неонацистский режим, обязательно будут привлечены к ответственности, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:57:00+03:00
2025-11-20T12:57:00+03:00
2025-11-20T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20251120/volodin-2056274143.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин раскрыл, что ждет тех, кто наводнил оружием Украину
Володин: те, кто наводнил Украину оружием, будут привлечены к ответственности