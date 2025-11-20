Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал победу России в конфликте с Украиной предопределенной - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 20.11.2025
Володин назвал победу России в конфликте с Украиной предопределенной
Володин назвал победу России в конфликте с Украиной предопределенной - РИА Новости, 20.11.2025
Володин назвал победу России в конфликте с Украиной предопределенной
В конфликте с Украиной победа России уже предопределена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.11.2025
Володин назвал победу России в конфликте с Украиной предопределенной

Володин: победа России в конфликте с Украиной уже предопределена

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В конфликте с Украиной победа России уже предопределена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На пленарном заседании Госдума рассматривает обращение к правительству по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов
25 октября, 21:31
"В этой войне победа за Российской Федерацией уже предопределена. Уважаемые коллеги, на территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят свои издержки взять и за счёт нашей страны компенсировать. Поэтому надо всё это называть своими именами", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Володин предупредил о последствиях, если ЕС решит изъять российские активы
25 октября, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВячеслав ВолодинСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюзГосдума РФНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала