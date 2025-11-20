Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/volodin-2056202476.html
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2025
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, отметив, что предстоятель РПЦ вносит большой вклад в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:18:00+03:00
2025-11-20T09:18:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018901316_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_f48dd2b9210f40c9391aca397d76f486.jpg
https://ria.ru/20251119/zapoved-2055987412.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018901316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ad2380cdc073bbcbc497eefc48db8366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Володин отметил вклад Патриарха Кирилла в укрепление единства общества

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, отметив, что предстоятель РПЦ вносит большой вклад в укрепление единства российского общества, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю вас с днем рождения. Вы вносите большой вклад в сохранение традиционных ценностей, развитие межрелигиозного диалога на принципах взаимопонимания и согласия, укрепление единства нашего общества", - сказал Володин, слова которого приводят на сайте.
Он подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла Русская православная церковь многое делает для помощи людям и защиты исторической памяти.
"Уважения заслуживают ваш подвижнический труд и искренняя забота о духовном благополучии граждан. Желаю вам, Ваше Святейшество, здоровья, душевных сил и всего самого доброго", - добавил председатель Госдумы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди "не убий" во время войны
Вчера, 13:06
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала