https://ria.ru/20251120/volodin-2056202476.html
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения - РИА Новости, 20.11.2025
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, отметив, что предстоятель РПЦ вносит большой вклад в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:18:00+03:00
2025-11-20T09:18:00+03:00
2025-11-20T09:18:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018901316_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_f48dd2b9210f40c9391aca397d76f486.jpg
https://ria.ru/20251119/zapoved-2055987412.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018901316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ad2380cdc073bbcbc497eefc48db8366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Володин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Володин отметил вклад Патриарха Кирилла в укрепление единства общества